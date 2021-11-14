Припаркованные машины оказались затоплены после прорыва трубы на Ленинском

Припаркованные машины оказались затоплены после прорыва трубы на Ленинском
Прорыв трубы на Ленинском проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

В Кировском районе Петербурга среди ночи забил фонтан из-под земли. Под «душем» оказались припаркованные машины.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 14 ноября, во дворе дома номер 117 по Ленинскому проспекту. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Горожане запечатлели струю воды, бьющую в разные стороны. Припаркованные рядом автомобили будто на бесплатной автомойке — их вовсю заливало водой. Участок оказался покрыт слоем воды.

Что стало причиной коммунальной аварии, пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о прорыве трубы с горящей водой в Калининском районе Северной столицы. Инцидент случился на проспекте Металлистов у дома номер 83. Очевидцы засняли клубы пара, окутавшие место коммунальной аварии.

новости СПб прорыв трубы


 

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