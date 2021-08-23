В Калининском районе прорвало трубу с горячей водой

В Калининском районе прорвало трубу с горячей водой
Обстоятельства инциденты выясняются. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Очевидцы уже вызвали аварийные службы и ждут подробной информации.

В Калининском районе сегодня вечером, 23 июля, произошла коммунальная авария. Там прорвало трубу с горячей водой, рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент случился на проспекте Металлистов у дома номер 83. На снимках замечены клубы пара. На место уже вызвали сотрудников аварийных служб. Непонятно, каковы причины происшествия – обстоятельства и прочие подробности выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к месту ДТП на Большом Сампсониевском прибыла скорая. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить Peugeot, Audi и BMW.

калининский район коммунальная авария новости СПб прорыв трубы


 

Новости партнеров
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Мертвый петербуржец пролежал десять дней в припаркованной машине, пока его не нашел прохожий
Мертвый петербуржец пролежал десять дней в припаркованной машине, пока его не нашел прохожий
Петербуржец оторвал зеркало с
Петербуржец оторвал зеркало с "Мерседеса", ранее подрезавшего его на дороге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученый заявил о появлении нового «суперкоронавируса»
В вузы Петербурга подали более 700 тысяч заявлений на бюджет
Стало известно, почему в Петербурге массово гибнут утки
На набережной Мойки столкнулись маршрутка и фургон
Тарифы на коммуналку могут подорожать на 3,5%
В Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку в лифте
В Ленобласти написали заявление на кота, дразнящего собак
В Ленобласти планируют сократить число ковидных коек