В Калининском районе прорвало трубу с горячей водой

Очевидцы уже вызвали аварийные службы и ждут подробной информации.

В Калининском районе сегодня вечером, 23 июля, произошла коммунальная авария. Там прорвало трубу с горячей водой, рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент случился на проспекте Металлистов у дома номер 83. На снимках замечены клубы пара. На место уже вызвали сотрудников аварийных служб. Непонятно, каковы причины происшествия – обстоятельства и прочие подробности выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к месту ДТП на Большом Сампсониевском прибыла скорая. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить Peugeot, Audi и BMW.