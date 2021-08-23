К месту ДТП на Большом Сампсониевском прибыла скорая

Вечером 23 августа на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие.
По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить Peugeot, Audi и BMW.
«Напротив пересечения Большого Сампсониевского пр. и Ловизского переулка в левом ряду Сампсониевского произошло ДТП. Белая BMW догнала чёрный Peugeot, а тот в свою очередь въехал в чёрную Ауди», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
На место происшествия прибыли скорая и полиция. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.