Почти 90% заявок на медпомощь в Петербурге обрабатывают роботы

Почти 90% заявок на медпомощь в Петербурге обрабатывают роботы. Фото: pixabay.com

Почти 90% заявок на медпомощь в Петербурге обрабатывают роботы. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в 86% случаев заявки на медпомощь обрабатывают роботы.

Власти планируют использовать системы распознавания речи в работе МФЦ и служб ЖКХ. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора Станислава Казарина.

В особенно загруженные часы служба «122» в Северной столице может принимать до 900 звонков одновременно. В такие часы очень помогают современные технологии в виде роботов, которые берут на себя часть звонков. Без современных технологических решений для того, чтобы справиться с нагрузкой городу бы понадобилось 4200 операторов.

В ближайшие задачи города входит обработка данных и построение цифрового двойника города. По словам Казарина, к 2024 году государственные системы перейдут на облачные платформы.

Казарин заявил, что сейчас не представляется возможным выбрать какое-то одно решение из-за недостаточной готовности существующих платформ, однако, вероятно, им может стать «Гостех».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с момента появления региональная информационно-справочная служба 122 приняла более 5 млн обращений.