С момента создания служба 122 приняла более 5 млн обращений

С момента создания служба 122 приняла более 5 млн обращений
С момента создания служба 122 приняла более 5 млн обращений. Фото: pixabay

Единая региональная информационно-справочная служба 122 с момента своего создания приняла более 5 млн обращений.

Служба 122 была создана в апреле 2020 года. В среднем за сутки принимается почти 29 тысяч вызовов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Максимальное количество звонков в службу 122 было зафиксировано 22 ноября 2021 года, тогда поступило 69 665 звонков. За весь ноябрь операторы приняли более 549 тысяч обращений по вызову врача на дом, так свыше 241 тысячи пришлось на вопросы о вакцинации и порядка 72 тысяч — по записи к врачу.

Обращения в службу 122 фиксируются в электронном журнале и сразу же передаются в поликлиники. Также, служба обеспечивает регистрацию заявки на вызов врача на дом. Дальше заявки обрабатываются поликлиниками и другими медицинскими учреждениями.

Оставить заявку на вызов врача можно в любое время, а для повышения эффективности работы в службе применяются инновационные технологии искусственного интеллекта — помощник «Виктория», которая может единовременно принимать до 900 вызовов. Сейчас робот оформляет около 95% вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге прошли более 2,1 млн местных жителей.

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