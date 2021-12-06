В Петербурге более 2,1 млн человек привились от коронавируса

В Петербурге более 2,1 млн человек привились от коронавируса
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге прошли более 2,1 млн местных жителей. Об этом сообщили в Смольном.

По данным на 6 декабря, первый компонент вакцины от ковида получили 5 720 человек. Завершили цикл вакцинации 2 146 662 петербуржца. За прошедшие за сутки — 10 161.

На сегодняшний день продолжают работу 185 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сделать прививку можно в 177 пунктах вакцинации, среди них есть поликлиники и торговые центры.

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