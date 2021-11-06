В Петербурге от коронавируса привились почти 2 млн человек

Есть и те, кто пока не сделал второй укол.

В Санкт-Петербурге закончили цикл вакцинации от коронавируса почти два миллиона человек. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что сертификаты о вакцинации могут получить 1 млн 932 тысячи человек. Некоторые пока что ждут второго укола, но совсем скоро также станут обладателями QR-кодов. Сделать прививку можно в 177 пунктах вакцинации – как в поликлиниках, так и в торговых центрах. Запас вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге составляет 728 тысяч доз.

Заболеваемость в город постепенно снижается. За минувшие сутки госпитализировали 439 человек, а выписали 219. На данный момент лечатся 7,8 тысяч человек, из которых 730 находятся в реанимации, а 380 – подключены к ИВЛ. Свободными остаются 34% коек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал о подготовке к вакцинации от COVID-19.