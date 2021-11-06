Роспотребнадзор рассказал о подготовке к вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор рассказал о подготовке к вакцинации от COVID-19
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Роспотребнадзор перечислил рекомендации о том, как правильно подготовиться к прививке от коронавируса. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку», —говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «медикаментозная подготовка не нужна», потому что прием антигистаминных препаратов может оказать негативное влияние на иммунный ответ после прививки.

С начала пандемии в России выявлено 8 755 930 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 245 635 летальных исходов, выздоровели 7 535 172 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открыли еще пять новых пунктов вакцинации. Два пункта появились на Васильевском острове в стоматологических поликлиниках, еще два пункта открыли в торговых центрах, пятый пункт заработал в Кронштадте.

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