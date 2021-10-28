В Петербурге открыли еще пять новых пунктов вакцинации

В Петербурге за последнюю неделю открыли еще пять новых прививочных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению, два пункта появились на Васильевском острове в стоматологических поликлиниках на 2-й и 8-й линиях. Они будут работать с восьми утра до восьми вечера.

Еще два пункта открыли в торговых центрах — в «Перекрестке» на проспекте Большевиков и «Космосе» на улице Типанова. Первый работает с 12:00 до 19:00 по будним дням и субботам, второй – с 14:00 до 19:00 часов по будним дням и с 11:00 до 17:00 в выходные.

Кроме того, пункт для вакцинации открыли в Кронштадте на улице Ленина, 13.

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