Суд Петербурга зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения владельцу «Рив Гоша»

Напомним, Август Мейер, а также его супруга и деловой партнёр Инна были задержаны 8 декабря. Фото: pixabay

Напомним, Август Мейер, а также его супруга и деловой партнёр Инна были задержаны 8 декабря. Фото: pixabay

Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бизнесмена Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Напомним, Август Мейер, а также его супруга и деловой партнёр Инна были задержаны 8 декабря.

По предварительной информации, они подозреваются в причастности к хищению 2,3 млрд рублей у Сбербанка, которые были получены «Юлмартом» на развитие бизнеса.

По предварительным данным, «Юлмарт» взял кредит у «Сбербанка» на 2,3 млрд рублей, чтобы поддержать свой бизнес. Однако ритейлер не смог удерживать позиции на рынке в связи с разногласиями крупных акционеров, из-за чего закрылся в начале прошлого года. При этом, претензии банка никуда не делись, а вот денежных средств на погашение кредита у владельца «Рив Гоша» не осталось.

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