Пострадавшую в пожаре Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение

Пострадавшую при пожаре в московской квартире Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник.

По предварительным данным, состояние знаменитости постепенно улучшается. Ранее также сообщалось, что певица пришла в сознание и начала самостоятельно дышать.

Пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Певицу поместили в реанимацию ожогового центра. Она находилась на ИВЛ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения.