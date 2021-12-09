Пострадавшую в пожаре Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение

Пострадавшую в пожаре Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение
Марина Хлебникова. Фото: https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Пострадавшую при пожаре в московской квартире Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник.

По предварительным данным, состояние знаменитости постепенно улучшается. Ранее также сообщалось, что певица пришла в сознание и начала самостоятельно дышать.

Пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Певицу поместили в реанимацию ожогового центра. Она находилась на ИВЛ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения.

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