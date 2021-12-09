В Петербурге арестовали жену владельца «РИВ ГОШ»: обвиняют в мошенничестве

Супруга Мейера будет находиться под домашним арестом до 7 февраля 2022 года.

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения для Инны Мейер, которая обвиняется в мошенничестве. Супруга владельца «РИВ ГОШ» проведет под домашним арестом два месяца – до 7 февраля 2022 года. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что предпринимателя Мейера судя за два эпизода мошенничества на 1,43 и 1 млрд рублей. Следствие полагает, что в преступлениях также замешана его жена. Инне запрещено надолго покидать квартиру, использовать Интернет и другие средства связи, общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя.

Суд избрал домашний арест, так как Мейер могла бы попытаться скрыться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд арестовал совладельца сети «Рив Гош» Мейера.