Суд арестовал совладельца сети «Рив Гош» Мейера

Московский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении совладельца сети «Рив Гош» Августа Мейера.

По решению суда, он будет находиться под арестом до 7 февраля 2022 года.

Ему вменяется два эпизода мошенничества на суммы: 1 428 677 453.77 рубля и 1 000 000 000 рублей, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Его супруга Инна является обвиняемой по уголовному делу, в отношении нее следствие планирует ходатайствовать об избрании меры в виде домашнего ареста. Следователь, обосновывая ходатайство, указал, в том числе, что Мейером принимаются активные меры по отчуждению имущества.

Совладелец «Рив Гош», экс-совладелец «Юлмарта» Август Мейер, его жена и деловой партнер были задержаны накануне. По версии следствия, они взяли кредит у Сбербанка на 2,3 млрд рублей, которые были получены на развитие бизнеса незадолго до краха компании «Юлмарт».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следствие просит арестовать совладельца сети «Рив Гош» Августа Мейера по делу о мошенничестве.