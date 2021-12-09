Совладельца сети «Рив Гош» обвиняют в мошенничестве на два млрд рублей

Суд Петербурга предъявил обвинение совладельцу сети «Рив Гош» Августу Мейеру.

Ему вменяется два эпизода мошенничества на суммы: 1 428 677 453.77 рубля и 1 000 000 000 рублей, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Его супруга Инна является обвиняемой по уголовному делу, в отношении нее следствие планирует ходатайствовать об избрании меры в виде домашнего ареста. Следователь, обосновывая ходатайство, указал, в том числе, что Мейером принимаются активные меры по отчуждению имущества.

Кроме того, следствие хочет отправить под домашний арест Елену Стрельцову, которая является директором ООО «Биг Бокс».

Подсудимый возражал. Его защитник сообщил, что представленные материалы — это набор заклинаний и мантр, не подтверждающих, вообще, ничего.

«Пять лет ведется следствие. Уже все изъято, все допрошены. Это бизнес-конфликт,»- сказал адвокат. Он просил избрать запрет определенных действий, залог до 5 млн рублей и домашний арест.

Прокурор поддержал следователя, отметив, что дело по второму эпизоду возбуждено только в сентябре этого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следствие просит арестовать совладельца сети «Рив Гош» Августа Мейера по делу о мошенничестве.