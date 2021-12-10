Проблема с дорогой у кладбища, о которой сообщил Александр Сокуров, была решена еще в ноябре

Проблема с дорогой у кладбища, о которой сообщил Александр Сокуров, была решена еще в ноябре
Проблема с дорогой у кладбища, о которой сообщил Александр Сокуров, была решена еще в ноябре. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека кинорежиссёр Александр Сокуров сообщил президенту России Владимиру Путину о письме жителей села Лужицы Ленинградской области, в котором отмечалась проблема вырубки лесов из-за развязки в Лужицах. Как оказалось, проблема уже перестала быть актуальной.

Сокуров передал президенту, что жители просят перенести транспортную развязку за пределы села. Как удалось выяснить Online47, по данным из профильных комитетов, планов на транспортную развязку в Лужицах не было.

На период строительства Балтийского химического комплекса на указанной территории строится только временная технологическая дорога, которая могла пройти близко от местного кладбища, но ситуацию удалось поправить в ноябре. Представители правительства Ленобласти, подрядчика и местные жители встретились, обсудили все беспокойства.

Также, по просьбе жителей деревни, идут работы по примыканию и подъезду к деревне.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что более 3 млрд рублей на выделят на реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте.

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