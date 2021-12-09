На реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте выделят 3 млрд рублей

На реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте выделят 3 млрд рублей
На реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте выделят 3 млрд рублей. Фото: wikimapia

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3 млрд рублей на реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте.

В четверг, 9 декабря, на сайте правительства России появился документ, где утверждается о финансировании работ по реконструкции развязки более чем на 3 3 млрд рублей. Финансирование поступит в течение 2021-2025 года. Завершить работы планируется в 2025 году.

В сообщении отмечается, что пройдет реконструкция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга и Кронштадтского шоссе. Отмечается, что в нынешнем состоянии развязка плохо справляется с транспортными нагрузками, и это приводит к трудностям в движении на дорогах и образованию пробок.

Эта развязка, как ворота в Кронштадт, которые обеспечивают въезд и выезд из города. В кабмине отметили, что реконструкция позволит увеличить пропускную способность этого участка дороги и повысить безопасность движения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что контракт на реконструкцию «Центра Курехина» достался проектно-строительному бюро «Жилстрой».

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