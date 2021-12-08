Реконструкцию «Центра Курехина» проведет компания, обновившая библиотеку Маяковского

Закончить реконструкцию должны до конца 2024 года. Фото: kuryokhin.net

Закончить реконструкцию должны до конца 2024 года. Фото: kuryokhin.net

В Петербурге выбрали подрядчика для реконструкции «Центра современного искусства имени Сергея Курехина» на Васильевском острове.

Согласно данным на портале госзакупок, контракт на реконструкцию «Центра Курехина» достался проектно-строительному бюро «Жилстрой».

В конкурсе на реконструкцию центра участвовали две компании. ООО «Би.Си.Си» готово было работать только по начальной цене в 3 млрд 808 млн 457 тысяч рублей. Бюро «Жилстрой» согласилось снизить цену на 27 тысяч рублей и получило контракт.

Обновленное здание центра будет иметь пять этажей. Его площадь составит 7,7 тысячи квадратных метров. Закончить реконструкцию должны до конца 2024 года.

«Центр Курехина» размещался в здании бывшего кинотеатра «Прибой». Ранее уже провели несколько конкурсов на реконструкцию, но все итоги были отменены.

Отметим, что ранее «Жилстрой» провел реконструкцию библиотеки имени Маяковского, обновил Казанский собор, Дом журналиста, Александровский дворец и другие объекты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эрмитаж может сменить цвет в сторону пастельного тона в ходе реставрации.