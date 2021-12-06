Эрмитаж может сменить цвет в сторону пастельного тона в ходе реставрации

По словам Пиотровского, сотрудники Эрмитажа советовались с экспертами и петербуржцами по поводу окраски музея. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

По словам Пиотровского, сотрудники Эрмитажа советовались с экспертами и петербуржцами по поводу окраски музея. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Цвет фасада Зимнего дворца в Петербурге в процессе реставрации изменит свою окраску. Об этом сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По его словам, ярко-зеленый образ Зимнего дворца уже сместился к более мягкому в процессе прошлой перекраски и далее станет еще более пастельным.

Как сообщил ТАСС, Пиотровский напомнил, что зеленый цвет выбрали для фасадов Зимнего дворца в середине XX века. Окрас сменили в подражание Екатерининскому дворцу в Пушкине. При этом историческим цветом музея можно считать охристо-серый.

И подчеркнул, что исторически Петербург – город пастельных тонов, а современными красками этот тон оказался загублен.

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