Эрмитаж может сменить цвет в сторону пастельного тона в ходе реставрации

Эрмитаж может сменить цвет в сторону пастельного тона в ходе реставрации
По словам Пиотровского, сотрудники Эрмитажа советовались с экспертами и петербуржцами по поводу окраски музея. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Цвет фасада Зимнего дворца в Петербурге в процессе реставрации изменит свою окраску. Об этом сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По его словам, ярко-зеленый образ Зимнего дворца уже сместился к более мягкому в процессе прошлой перекраски и далее станет еще более пастельным.

Как сообщил ТАСС, Пиотровский напомнил, что зеленый цвет выбрали для фасадов Зимнего дворца в середине XX века. Окрас сменили в подражание Екатерининскому дворцу в Пушкине. При этом историческим цветом музея можно считать охристо-серый.

И подчеркнул, что исторически Петербург – город пастельных тонов, а современными красками этот тон оказался загублен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уникальный онлайн-проект о жизни полководца Александра Невского запустили в Дни Эрмитажа, а доступ к материалам открыли 6 декабря.

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