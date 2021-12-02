В Дни Эрмитажа запустят проект о жизни полководца Александра Невского

В Дни Эрмитажа запустят проект о жизни полководца Александра Невского
В Дни Эрмитажа запустят проект о жизни полководца Александра Невского. Фото: pixabay.com

Уникальный онлайн-проект о жизни полководца Александра Невского запустят в Дни Эрмитажа, а доступ к материалам откроют 6 декабря.

В Дни Эрмитажа будет запущен проект, посвященный Александру Невскому. Центральной частью программы станет 12-минутный 3D-спектакль с элементами дополненной реальности. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре Петербурга.

Доступ к видеоконтенту будет открыт 6 декабря в 12:42, на основании того, что Такое время открытия отсылает к победе отечественного войска в битве на льду Чудского озера в 1242 году.

«В интерактивной части портала можно пройти занимательный квест или исследовать карту, которая позволит изучить ключевые моменты битвы на Чудском озере», — отметили в комитете по культуре Петербурга.

Также с 6 декабря у Александровской колонны разместят метку для сканирования, с помощью которой владельцы смартфонов увидят 3D-спектакль на фасаде Главного штаба. Для этого необходимо установить на телефон приложение «Страна света VR».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американский канал HBO Max 1 января покажет специальный эпизод, посвященный 20-летию первой части кино-саги о Гарри Поттере.

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