HBO выпустит спецэпизод в честь 20-летия «Гарри Поттера»

Американский канал HBO Max покажет специальный эпизод, посвященный 20-летию первой части кино-саги о Гарри Поттере.

Спецэпизод выйдет в новогоднюю ночь, 1 января. Показ программы «Гарри Поттер 20-ая годовщина: Возвращение в Хогвартс» начнется ровно в полночь. В этом эпизоде соберутся все звезды «Гарри Поттера»: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт и многие другие. Снимать шоу будут в Лондоне. По формату выпуск будет похож на недавний спэшл «Друзей».

Специальный выпуск, как анонсируют его создатели, «расскажет захватывающую историю создания самой любимой франшизы всех времен».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части. Режиссер Крис Коламбус, который снимал фильм «Гарри Поттер и Философский камень», хочется выпустить трехчасовую версию фильма.