Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части

Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001)

Режиссер первого фильма о мальчике, который выжил, хочет выпустить трехчасовую версию киноленты.

Режиссер Крис Коламбус, который снимал фильм «Гарри Поттер и Философский камень», хочется выпустить трехчасовую версию фильма. Об этом он заявил в интервью The Wrap.

Сейчас фильм идет 2 часа 32 минут. Также зрителям доступна еще одна версия ленты, в которой есть дополнительные семь минут хронометража. Режиссерская же версия, по словам Коламбуса, длится три часа. В связи с 20-летием картины он подумывает порадовать поклонников Поттерианы полной версией фильма.

Режиссер отметил, что в вырезанных сценах фигурирует, например, приведение Пивз.

«Я бы хотел [выпустить режиссерскую версию]. Мы должны вернуть в фильм Пивза, который был вырезан»,

— заявил Коламбус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Руперт Гринт признался, что смотрел всего три фильма про Гарри Поттера.

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Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
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