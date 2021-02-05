Руперт Гринт признался, что смотрел всего три фильма про Гарри Поттера

Руперт Гринт признался, что смотрел всего три фильма про Гарри Поттера
Руперт Гринт смотрел только первые три части саги о Гарри Поттере. Фото: Кинопоиск

Британский актер Руперт Гринт, известность которому принесла роль Рона Уизли в экранизации фантастических романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, раскрыл неожиданный секрет.

По словам актера, хотя он исполнял одну из главных ролей во всех восьми фильмах франшизы, большинство из них он не видел. Об этом Гринт рассказал впервые в беседе с изданием Variety. 32-летний артист объяснил, что смотрел только первые три части «Гарри Поттера». Однако теперь, когда у него родилась маленькая дочь, Руперту, похоже, придется посмотреть все фильмы с ней вместе.

Напомним, что Гринт впервые стал отцом в мае 2020 года. Девочка получила имя Wednesday, что в переводе с английского означает «среда». Выбор имени для малышки звездный папа объяснять не стал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Квентин Тарантино перечислил недостатки фильма «Джокер».

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