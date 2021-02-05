Квентин Тарантино раскритиковал фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом

Между тем, «Джокер» стал самым прибыльным фильмом по комиксам. Он собрал в прокате $1,074 млрд. Фото: кадр из фильма "Джокер", Кинопоиск

Между тем, «Джокер» стал самым прибыльным фильмом по комиксам. Он собрал в прокате $1,074 млрд. Фото: кадр из фильма "Джокер", Кинопоиск

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино не оценил нашумевший фильм Тодда Филлипса «Джокер», вышедший в 2019 году.

Психологический триллер рассказывает предысторию знаменитого злодея Джокера, одного из ключевых антагонистов Бэтмена во вселенной комиксов компании DC Comics. По мнению 57-летнего Тарантино, работа Филлипса однообразна и слишком похожа на драму «Таксист» 1976 года режиссера Мартина Скорсезе. «Берёшь отличный фильм из 1970-х и переделываешь его, словно какой-то артефакт поп-культуры?», — поинтересовался Тарантино у Эдгара Райта во время записи подкаста для Empirе.

Создатель «Криминального чтива» называет лучшей частью «Джокера» сцену с ток-шоу, когда герой Хоакина Феникса приходит на запись программы к телеведущему, которого играет Роберт Де Ниро. Кроме того, голливудский режиссер подчеркнул, что фильм предназначен для просмотра только на большом экране кинотеатра.

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