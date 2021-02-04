Трамп покинул Гильдию киноактеров США

Трамп ушел из Гильдии, в которой состоял около 40 лет. Трамп. Фото: Pixabay

Трамп ушел из Гильдии, в которой состоял около 40 лет. Трамп. Фото: Pixabay

По предварительным данным, политик сделал это самостоятельно, так как Гильдия ничего не сделала для него.

Экс-президент США Дональд Трамп ушел из Гильдии киноактеров Америки. Об этом 4 февраля сообщает телеканал Fox News.

Известно, что политик направил в организацию соответствующее письмо. В нем он написал, что «немедленно уходил» из Гильдии, которая ничего не сделала для него.

Напоминаем, что Гильдия критиковала Трампа, сторонники которого устроили незаконные акции 6 января. Граждане отстаивали своего президента и хотели, чтобы он остался на своем посту. Между протестующими и полицией произошли жесткие столкновения.

Трамп состоял в Гильдии с 1989 году. Он успел сняться сразу в нескольких фильмах, но его самым известным появлением на экране остается роль в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, чем занимается Трамп после ухода с поста президента. Он провел день за игрой в гольф в своем клубе в Уэст-Палм-Бич.