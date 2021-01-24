Стало известно, чем занимается Трамп после ухода с поста президента

Дональд Трамп провел свои первые выходные после окончания своего президентского срока за игрой в гольф в штате Флорида.

Так, в субботу, 23 января, бывший президент США провел день за игрой в гольф в своем клубе в Уэст-Палм-Бич. На нем была красная кепка с надписью «Сделаем Америку снова великой».

Как сообщил Daily Mail, позже Трампа отвезли в резиденцию Мар-а-Лаго, у которой собрались его сторонники.

Напоминаем, что Трамп проиграл в президентской гонке и 20 января был вынужден покинуть свой пост. На должность вступил Джо Байден, а Трамп и его супруга уехали во Флориду в свою резиденцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал многочисленные вопросы о своих планах на ближайшее будущее.