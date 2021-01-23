Трамп не рассказывает, чем займется после президентства

Бизнесмен покинул пост несколько дней назад и вернулся во Флориду в свою резиденцию.

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал многочисленные вопросы о своих планах на ближайшее будущее. Об этом пишет газета Washington Examiner.

Он отметил, что сбирается делать «что-то», но пока что не хочет ничего рассказывать. После этого ответа помощник Трампа прекратил разговор политика с журналистом.

«Мы что-то сделаем, но не прямо сейчас»,

— заявил экс-глава Америки.

Напоминаем, что Трамп проиграл в президентской гонке и 20 января был вынужден покинуть свой пост. На должность вступил Джо Байден, а Трамп и его супруга уехали во Флориду в свою резиденцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дональд Трамп выступил с прощальной речью перед согражданами. По его словам, он испытывает гордость, что не начал ни одной новой войны, а также восстановил союзы США с другими странами и противостоял Китаю «как никогда раньше».