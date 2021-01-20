Дональд Трамп выступил с прощальной речью перед согражданами

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с прощальной речью.

По его словам, он испытывает гордость, что не начал ни одной новой войны, а также восстановил союзы США с другими странами и противостоял Китаю «как никогда раньше».

Как сообщил ТАСС, американский лидер подчеркнул, что политическому насилию в Штатах такому, как нападение на Капитолий в Вашингтоне, нет оправдания. Команде своего преемника демократа Джо Байдена он пожелал продолжить работу на благо процветания США.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа. Разблокировка произошла несмотря на то, что ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявлял, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока.