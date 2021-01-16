Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа

Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: instagram

Facebook и Instagram разблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Доступ к его соцсетям был ограничен после протестов в Вашингтоне.

Профили американского лидера снова доступны для просмотра. Может ли он публиковать посты, пока неизвестно.

Разблокировка произошла несмотря на то, что ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявлял, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что акции Twitter упали еще сильнее после блокировки аккаунта Трампа

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