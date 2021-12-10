Как метод Сальвадора Дали и Томаса Эдисона влияет на креативность?

Как метод Сальвадора Дали и Томаса Эдисона влияет на креативность?
Французские ученые провели исследование и проверили способ, который помогал художнику Сальвадору Дали и изобретателю Томасу Эдисону повышать свою креативность. Фото: Википедия

Учены из Франции провели исследование и проверили способ, который помогал художнику Сальвадору Дали и изобретателю Томасу Эдисону повышать свою креативность.

Специалисты из Университета Сорбонны проверили условия для повышения нестандартности мышления у человека по примеру знаменитых художника и изобретателя. Было установлено, что для принятия нестандартного решения человеку необходимо проснуться сразу после засыпания. Об этом пишет журнал Science Advances.

Чтобы провести эксперимент специалистам понадобился тяжелый предмет и группа добровольцев. В ходе исследования человеку было необходимо взять в руки приготовленный предмет и сфокусировать на нем весь поток мыслей о волнующей проблеме. Спустя время человек захочет спать. После того, как он заснет, предмет выпадет и разбудит человека. Все мысли, которые возникли в момент пробуждения необходимо записать.

В эксперименте приняли участие 103 добровольца. Перед началом организаторы назвали 8 чисел, участникам было необходимо назвать следующее число в ряду. В результате верное число назвали 83% процента добровольцев, которые во время проведения исследования заснули. Только 30% участников, которые не засыпали, смогли правильно продолжить последовательность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты в ходе своих исследований изучили расстояние между окаменевшими следами плотоядных древних ящеров.

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