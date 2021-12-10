Палеонтологи рассчитали скорость хищных динозавров по следам

Специалисты в ходе своих исследований изучили расстояние между окаменевшими следами динозавров и выяснили, что скорость бега тетануров, например, составляла около 37-45 км/ч.
Такие плотоядные ящеры назывались «тетанурами» и по современным моделям обладали перьями, они были теплокровными. Однако существует предположение, что в прошлом они выглядели совсем иначе, их называли неповоротливыми и хладнокровными.
Исследователи обнаружили на севере Испании окаменевшие следы, благодаря чему удалось оценить скорость ящеров, которая уложилась в 37-45 км/ч при условии, что они передвигались по грунту.
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