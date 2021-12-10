Палеонтологи рассчитали скорость хищных динозавров по следам

Палеонтологи рассчитали скорость хищных динозавров по следам
Палеонтологи рассчитали скорость хищных динозавров по следам. Фото: pixabay.com

Специалисты в ходе своих исследований изучили расстояние между окаменевшими следами динозавров и выяснили, что скорость бега тетануров, например, составляла около 37-45 км/ч.

В журнале Scientific Reports было опубликовали исследование испанских палеонтологов из университета Ла-Риохи в Логроньо, в котором сообщалось о скорости плотоядных древних ящеров. Ученые выяснили которые выяснили, что древние рептилии бегали в основном со скоростью от 37 до 45 км в час. Об этом исследовании сообщает ТАСС.

Такие плотоядные ящеры назывались «тетанурами» и по современным моделям обладали перьями, они были теплокровными. Однако существует предположение, что в прошлом они выглядели совсем иначе, их называли неповоротливыми и хладнокровными.

Исследователи обнаружили на севере Испании окаменевшие следы, благодаря чему удалось оценить скорость ящеров, которая уложилась в 37-45 км/ч при условии, что они передвигались по грунту.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ученые проанализировали повадки и привычки кошек, после чего составили специальный опросник, по которому можно понять, не является ли ваш кот психопатом.

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