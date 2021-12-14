Стараюсь идти на поправку: Марина Хлебникова впервые вышла на связь после пожара

Хлебникова заверила, что все с ней будет хорошо. Фото: скриншот Instagram

Хлебникова заверила, что все с ней будет хорошо. Фото: скриншот Instagram

Певица Марина Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем состоянии после того, как пострадала при квартирном пожаре в Москве.

Артистка рассказала обо всем в аудио, которое появилось на ее странице в Instagram. Хлебникова поблагодарила поклонников за сообщения с поддержкой. Она отметила, что пребывает в позитивном настроении и старается идти на поправку.

Она добавила, что врачи ей в этом очень помогают. Также Хлебникова заверила, что все с ней будет хорошо.

«По возможности буду вам, конечно, писать — сначала голосовыми. А вся официальная информация будет на моей страничке в Instagram», — пообещала певица.

Пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел 18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Певица выбраться из помещения сама не смогла — к тому моменту она уже надышалась угарным газом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пострадавшую в пожаре Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение. Ранее также сообщалось, что певица пришла в сознание и начала самостоятельно дышать.