В Петербурге во время уборки с крыши упала лопата

В Петербурге во время уборки с крыши упала лопата
Риелтор показала упавшую с крыши лопату. Фото: скриншот Instagram

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а ведь мог бы.

В Санкт-Петербурге продолжается борьба со снегом и наледью. Зима принудила коммунальщиков забраться на крыши, чтобы убирать и их тоже. Как оказалось, это крайне опасно не только для самих рабочих, но и прохожих. Кому-то может прилететь лопатой по голове. Об этом рассказал риелтор Сергей Галлер в своем Instagram-аккаунте.

Известно, что с крыши во время уборки упала лопата. В этот момент никто не проходил мимо, так что обошлось без жертв. Галлер чудом уцелел, чему очень рад.

«Петербург. Какова вероятность, что сверху лопата упадет?»,

— пошутил риелтор, выкладывая видеозапись с эпичным инцидентом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в каждом третьем дворе Петербурга нашли нарушения правил уборки снега и наледи.

новости СПб падение снег


 

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