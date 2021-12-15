В каждом третьем дворе Петербурга нашли нарушения правил уборки снега и наледи

Уборка в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

Уборка в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

Инспекторы проверили более двух тысяч жилых зданий и обнаружили множество нарушений.

В Санкт-Петербурге продолжаются проверки качества уборки снега и наледи. С начала снегопадов осмотрели 2190 многоквартирных домов. Примерно в каждом третьем дворе были выявлены недочеты. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Чаще всего нарушения связаны с несвоевременной уборкой снега и наледи с кровель зданий. С учетом жалоб граждан Инспекцией проверена деятельность 36 государственных, 79 частных управляющих компаний и 97 ТСЖ, ЖСК.

В итоге возбудили 89 административных дел. Нарушителей оштрафовали на 17 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вице-губернатор Петербурга назвал лучшие и худшие районы по уборке снега.