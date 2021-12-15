В каждом третьем дворе Петербурга нашли нарушения правил уборки снега и наледи

В каждом третьем дворе Петербурга нашли нарушения правил уборки снега и наледи
Уборка в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

Инспекторы проверили более двух тысяч жилых зданий и обнаружили множество нарушений.

В Санкт-Петербурге продолжаются проверки качества уборки снега и наледи. С начала снегопадов осмотрели 2190 многоквартирных домов. Примерно в каждом третьем дворе были выявлены недочеты. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Чаще всего нарушения связаны с несвоевременной уборкой снега и наледи с кровель зданий. С учетом жалоб граждан Инспекцией проверена деятельность 36 государственных, 79 частных управляющих компаний и 97 ТСЖ, ЖСК.

В итоге возбудили 89 административных дел. Нарушителей оштрафовали на 17 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вице-губернатор Петербурга назвал лучшие и худшие районы по уборке снега.

гати новости СПб снег уборка


 

Новости партнеров
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Ученые назвали самый распространенный признак рака легких
Ученые назвали самый распространенный признак рака легких
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по "Северному потоку – 2"
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В каждом третьем дворе Петербурга нашли нарушения правил уборки снега и наледи
В Петербурге хотят ввести мораторий на возведение вышек связи
Суд в Петербурге решит судьбу QR-кодов
МегаФон первым в России предложил оплачивать товары частями без процентов
В Невском районе с острым отравлением госпитализирована восьмиклассница
С 63-летней петербурженки суд взыскал 48 штрафов
В центре Петербурга разлилось «море» из растаявшего снега
Причиной пожара, в котором погиб 3-летний ребенок, могло стать замыкание в ...