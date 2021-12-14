Вице-губернатор Петербурга назвал лучшие и худшие районы по уборке снега

Перечислены лучшие и худшие районы по уборке снега. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Перечислены лучшие и худшие районы по уборке снега. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Как ни странно, но гораздо лучше расправляются со снегом в пригороде Петербурга.

Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на слова вице-губернатора по ЖКХ Анатолия Повелия.

По словам эксперта, хуже всего чистят от снега центральные районы Северной столицы. Власти Петербурга собираются использовать превентивные меры, в частности напоминать о штрафах от ГАТИ или ГЖИ, в случае не уборки территорий и крыш от снега и льда.

Проблема центра города состоит в том, что узкие дворы буквально напичканы машинами, усложняют ситуацию также дворы-колодцы и многое другое.

Повелий отметил, что для города нет приоритета по уборке зон платной парковки, которую ввели на центральных улицах города.

Вице-губернатор по ЖКХ заявил, что чистка половины города находится в зоне ответственности частных компаний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге ожидаются мокрый снег и гололедица.