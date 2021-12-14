В среду в Петербурге ожидаются мокрый снег и гололедица

В среду, 15 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем будет идти мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток составит 0…-2 градусов, днем столбики термометров покажут 0…+2 градуса.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что минувшей ночью в Ленобласти температура воздуха опускалась до -1 градуса.