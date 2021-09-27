В Ленобласти ожидаются заморозки во вторник ночью

Предстоящей ночью жителей Ленинградской области ожидают заморозки, обойдется без осадков.

Так, в ночь на вторник, 28 сентября, в 47-м регионе температура воздуха ночью опустится до +2…+7 градусов, местами до -1. Ветер будет дуть переменных направлений.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до +8…+13 градусов. Ветер будет дуть слабый восточных направлений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, во вторник в Петербурге будет сухо и прохладно. Днем воздух прогреется до +10…+12 градусов.