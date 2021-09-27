Во вторник в Петербурге будет сухо и прохладно

Во вторник, 28 сентября, жителей Петербурга ожидает прохладная погода без осадков.

Предстоящей ночью столбик термометра опустится до 4-6 градусов выше нуля. Ветер будет дуть переменных направлений.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем воздух прогреется до +10…+12 градусов. Днем ветер восточных направлений будет с порывами от слабого до умеренного.