Во вторник в Петербурге будет сухо и прохладно

Во вторник, 28 сентября, жителей Петербурга ожидает прохладная погода без осадков.
Предстоящей ночью столбик термометра опустится до 4-6 градусов выше нуля. Ветер будет дуть переменных направлений.
Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем воздух прогреется до +10…+12 градусов. Днем ветер восточных направлений будет с порывами от слабого до умеренного.
Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, когда петербуржцам ждать заморозков.