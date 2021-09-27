Во вторник в Петербурге будет сухо и прохладно

Во вторник в Петербурге будет сухо и прохладно
День пройдет без осадков. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Во вторник, 28 сентября, жителей Петербурга ожидает прохладная погода без осадков.

Предстоящей ночью столбик термометра опустится до 4-6 градусов выше нуля. Ветер будет дуть переменных направлений.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем воздух прогреется до +10…+12 градусов. Днем ветер восточных направлений будет с порывами от слабого до умеренного.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, когда петербуржцам ждать заморозков.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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