Погодный ад позади: когда петербуржцам ждать заморозков

Лето и осень борются за погоду в Петербурге. Жителей Северной столицы еще порадуют теплыми деньками, но заморозки подступают. О приближающейся осени напомнят и периодические дожди.

Этим летом погода преподносила петербуржцам разные сюрпризы – от ливней, превращающих дороги в реки, до палящего солнца, выжигающего газоны.

Судя по прогнозам синоптиков, больше неожиданностей не будет. Пока уходящее лето обещает еще побаловать горожан солнцем.

Как отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погода в Петербурге попала под влияние южной периферии прохладного скандинавского антициклона.

«Его стараниями облаков в небе над берегами Невы будет немного и обойдется без дождей. В такой ситуации температурный фон окажется близким к средним многолетним показателям», — дал прогноз специалист на понедельник, 30 августа.

Ожидается, что днем температура воздуха прогреется до +21 градуса.

Похожий прогноз дает и ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Там уточнили, что в понедельник будет дуть восточный и северо-восточный ветер. Порывы разгонятся от слабых до умеренных.

Такую же погоду ожидают и во вторник, 31 августа, а вот в среду, 1 сентября, настроение может подпортить кратковременный дождь. Температура воздуха также начнет понижаться – днем ждут до +18 градусов.

Тенденция к снижению температуры сохранится. Ранее метеоролог Юрий Куткевич в беседе с «Невскими Новостями» отмечал, что ждать заморозков в Петербурге в первой половине сентября не стоит. Температура будет постепенно падать, ночью она дойдет до +6 градусов, но минуса можно пока не ждать.

При этом первые морозы у поверхности земли, где обычно холоднее, чем на высоте двух метров, могут наблюдаться уже с конца августа, но и там температура будет пока выше 0. В сентябре на почве температура иногда понижается до 10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в этом году весь мир столкнулся с погодным адом. Наводнения в Германии, пожары в Турции и Сибири, экстремальная жара в США и российский городах.