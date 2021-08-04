Пожары, жара и наводнения: почему весь мир столкнулся с погодным адом

В этом году погода устроила настоящий ад не в одной стране. Наводнения в Германии, пожары в Турции и Сибири, экстремальная жара в США и Канаде. Южная Африка и Бразилия, напротив, столкнулись с низкими температурами. Не исключено, что сейчас человечество расплачивается за то, что произошло еще несколько десятков лет назад.

Фотографии из разных стран после бедствий, будто снимки из ада. В июле в Турции начались масштабные пожары недалеко от городов-курортов. Горят леса. Сейчас ситуация с пожарами близка к стабилизации, правда она все еще вызывает опасения у туристов, которые купили туры.

С пожарами продолжают бороться и в Сибири. Сейчас там – более 170 очагов.

В июле Западная Европа оказалась под водой. Затоплены были Бельгия, районы Франции и Нидерландов. Больше всего пострадала Германия – вода там доходила до крыш, а погибли десятки человек. Такая же ситуация с наводнениями сложилась и в Китае.

Когда в природе происходят изменения, мировой климат реагирует не сразу. Немецки метеоролог Йоханнес Квас считает, что события, которые происходят в мире сейчас – следствия выбросов, которые попали в атмосферу еще несколько десятков лет назад. В результате планета нагрелась на 1,2 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.

Глобальное потепление необратимо – даже если каждая страна предпримет меры по снижению вредных выбросов, к концу века температура на Земле может повыситься на 0,8 градуса.

О том, что рост температур на Земле ускоряется, заявляла и Высшая техническая школы Цюриха. Периоды длительной жары будут только повторяться. Впереди – жаркое лето, межсезонье и зимы будут становиться только теплее.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что россиян ждет теплый август.