Турция в огне: сотни пострадавших, курорты пустеют

На Турцию обрушилось настоящее бедствие, власти уже назвали происходящее национальной катастрофой. Лесные пожары, возникшие в Анталии, начали распространяться и в других провинциях. Огонь угрожает жизням и здоровью как местных жителей, так и туристов.

К утру 30 июля силами пожарных удалось локализовать 57 из 71 очага возгорания. Пожары зафиксированы в 21 турецкой провинции, бороться с пламенем до сих продолжают в шести из них. Количество пострадавших в чрезвычайном происшествии исчисляется сотнями, а четыре человека погибли — трое в Анталье и один в Мугле. В 27 районах Антальи людей пришлось эвакуировать.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, для тушения пожаров мобилизованы все возможные силы. Задействовано свыше тысячи единиц спецтехники, включая три российских самолета-амфибии Бе-200.

Причинами столь серьезной природной катастрофы считают высокую температуру — в регионе жара уже давно держится на отметке более 40 градусов, — а также сильные ветра, из-за которых огонь быстро распространяется. Так, недавно вспыхнувший в провинции Мугла (Бодрум) пожар за считанные часы оказался перед дверями пятизвездочных отелей. Гостей пришлось эвакуировать по морю, так как сухопутные пути были задымлены или отрезаны огнем.

В районе городка Манагавт в Анталье 28 июля пожар был такой силы, что дым от него добрался до соседнего курорта Сиде, расположенного в 5 километрах. Вывозить пришлось жителей 18 населенных пунктов. Туроператоры отменяют экскурсии, но массовых, организованных эвакуаций при этом пока нет — люди продолжают отдыхать на стремительно пустеющих курортах.

В то же время власти не исключают версию с поджогами. В этом подозревают причастных к запрещенной в Турции активистов рабочей партии Курдистана.

Между тем, в социальных сетях россияне активно делятся фотографиями с отдыха, обернувшегося чрезвычайной ситуацией. Выкладывают красивые виды моря, пальм и бассейнов, однако над всей этой картиной висит дымовая завеса. Пепел сносит в море, а вертолеты спасателей зачерпывают оттуда же воду для тушения.