В Турции из-за крупных лесных пожаров погибли четыре человека

Точное количество жертв удастся подсчитать только после того, как ликвидируют огонь.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли рассказал о том, что из-за масштабных лесных пожаров скончался еще один человек. Общее число жертв достигло четырех. Его слова приводит телеканал TRT.

Очередная жертва зарегистрирована в районе Мармариса. Напоминаем, что лесные пожары начались в провинции Антальи – скорее всего, из-за аномальной жары. Затем огонь начал поглощать новые территории. Помимо погибших есть также пострадавшие – их насчитывают около 183 человек, но пока что оценить точное количество довольно сложно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в бульваре Новаторов в гараже загорелся мусор. Площадь пожара составила пять квадратных метров. На место прибыли две единицы техники и десять спасателей, которые за 20 минут справились с огнем.