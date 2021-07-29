В бульваре Новаторов в гараже загорелся мусор

В бульваре Новаторов в гараже загорелся мусор
В гараже горит мусор. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

На данный момент пожар ликвидировали.

В Кировском районе сегодня вечером, 29 июля, произошел пожар в гараже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на бульваре Новаторов. Там по непонятной причине вспыхнул мусор в гараже. Площадь пожара составила пять квадратных метров. На место прибыли две единицы техники и десять спасателей, которые за 20 минут справились с огнем.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Адмиралтейском районе сгорела строительная бытовка. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении огня участвовали две машины спецтехники и 10 спасателей.

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