В бульваре Новаторов в гараже загорелся мусор

На данный момент пожар ликвидировали.

В Кировском районе сегодня вечером, 29 июля, произошел пожар в гараже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на бульваре Новаторов. Там по непонятной причине вспыхнул мусор в гараже. Площадь пожара составила пять квадратных метров. На место прибыли две единицы техники и десять спасателей, которые за 20 минут справились с огнем.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Адмиралтейском районе сгорела строительная бытовка. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении огня участвовали две машины спецтехники и 10 спасателей.