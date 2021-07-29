В Адмиралтейском районе сгорела строительная бытовка

В Адмиралтейском районе сгорела строительная бытовка
В тушении огня участвовали две машины спецтехники и 10 спасателей. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Адмиралтейском районе Петербурга сгорела строительная бытовка.

Сегодня, в четверг, 29 июля, почти в шесть часов вечера поступила информация о пожаре по улице Парфёновская, д.11, корп.1. Полностью сгорела деревянная, размером 3х5 метров строительная бытовка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице В 18:04 пожар локализован.

Сведения о пострадавших не поступали. В тушении огня участвовали две машины спецтехники и 10 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе сгорело помещение колясочной. В Пушкинском районе Северной столицы снова пожар. Сегодня в пять часов дня поступило информация о пожаре по улице Полоцкая, дом 11, корпус 2. В жилом доме на третьем этаже сгорело помещение колясочной. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

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