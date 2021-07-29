В Пушкинском районе сгорело помещение колясочной

В Пушкинском районе сгорело помещение колясочной
Сведения о пострадавших не поступали. Фото: Google.Maps

В Пушкинском районе Северной столицы снова пожар.

Сегодня, в четверг, 29 июля, в пять часов дня поступило информация о пожаре по улице Полоцкая, дом 11, корпус 2. В жилом доме на третьем этаже сгорело помещение колясочной. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Огонь потушили через полчаса. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара участвовали три спецмашины и 12 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Туристской потушили загоревшейся автомобиль за восемь минут. Очередной пожар произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сегодня, 29 июля, почти в два часа дня поступила информация о пожаре по улице Туристская, д.35. В автомобиле «Форд» горел салон. Через восемь минут огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу колясочная пожар происшествие Пушкинский район


 

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