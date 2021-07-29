На Туристской потушили загоревшейся автомобиль за восемь минут

Очередной пожар произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Сегодня, 29 июля, почти в два часа дня поступила информация о пожаре по улице Туристская, д.35. В автомобиле «Форд» горел салон. Об этом сообщает ГУ МВС по Северной столице.

Через восемь минут огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара привлекалось принимали участие две спецмашины и 10 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургское управление Роспотребнадзора сообщило, что после пожара в Пушкинском районе в воздухе не нашли загрязняющих веществ. Как сообщается на сайте ведомства, пожар случился 28 июля в ангаре в Рабочем переулке. После пожара специалисты взяли пробы атмосферного воздуха в районе жилой застройки и отправили на лабораторные исследования. Концентрация загрязняющих веществ во всех пробах не превышает гигиенические нормативы.