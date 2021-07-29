На Туристской потушили загоревшейся автомобиль за восемь минут

На Туристской потушили загоревшейся автомобиль за восемь минут
Через восемь минут огонь потушили. Фото: Pixabay

Очередной пожар произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Сегодня, 29 июля, почти в два часа дня поступила информация о пожаре по улице Туристская, д.35. В автомобиле «Форд» горел салон. Об этом сообщает ГУ МВС по Северной столице.

Через восемь минут огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара привлекалось принимали участие две спецмашины и 10 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургское управление Роспотребнадзора сообщило, что после пожара в Пушкинском районе в воздухе не нашли загрязняющих веществ. Как сообщается на сайте ведомства, пожар случился 28 июля в ангаре в Рабочем переулке. После пожара специалисты взяли пробы атмосферного воздуха в районе жилой застройки и отправили на лабораторные исследования. Концентрация загрязняющих веществ во всех пробах не превышает гигиенические нормативы.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар приморский район происшествие санкт-петербург


 

Новости партнеров
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рассыпанный щебень на КАД заставил водителей снизить скорость
Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город
Бывший мэр Иркутска станцевал в ответ на критику Little Big в адрес Байкала
Tele2 осталась самым быстрорастущим оператором мира несмотря на пандемию
Смерть после прививки: почему петербуржцы умирают, пройдя полный курс вакцинации
Netflix обязала часть сотрудников в США сделать прививки
МегаФон запустил в Петербурге базовые станции с поддержкой Massive MIMO
Организатора вечеринки с шампанским в Летнем саду ждет штраф от Русского музея