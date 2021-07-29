Воздух после пожара в ангаре в Пушкинском районе остался чистым

Воздух после пожара в ангаре в Пушкинском районе остался чистым
Пожар не загрязнил воздух. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Петербургское управление Роспотребнадзора сообщило, что после пожара в Пушкинском районе в воздухе не нашли загрязняющих веществ.

Как сообщается на сайте ведомства, пожар случился 28 июля в ангаре в Рабочем переулке. После пожара специалисты взяли пробы атмосферного воздуха в районе жилой застройки и отправили на лабораторные исследования.

Результаты исследований показали, что концентрация загрязняющих веществ во всех пробах не превышает гигиенические нормативы и не представляет опасности для здоровья населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Рабочем переулке, 2 в Пушкинском районе вспыхнул ангар. Сообщение о возгорании поступило в 15:31. Горел одноэтажный заброшенный ангар размером 30х50 метров по всей площади. Информации о пострадавших не поступало.

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