В Пушкинском районе вспыхнул ангар

В среду, 28 июля, в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 15:31. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, пожар произошел на Рабочем переулке, дом 2.

Горел одноэтажный, размером 30х50 метров ангар по всей площади.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 20 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что , 28 июля пожарные машины отправились в Приморский район города на Неве, чтобы бороться с возгоранием на аллее Котельникова дома 6 корпуса 3.