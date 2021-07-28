Пожарные почти час тушили «Ладу» на аллее Котельникова

Пожарные почти час тушили &#171;Ладу&#187; на аллее Котельникова
На аллее Котельникова загорелся автомобиль. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Приморском районе загорелась одна из частей отечественного автомобиля «Лада».

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 28 июля пожарные машины отправились в Приморский район города на Неве, чтобы бороться с возгоранием на аллее Котельникова дома 6 корпуса 3.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 01:15 .

Оказалось, что пожар случился в автомобиле марки «Лада». В машине пострадал моторный отсек, он выгорел.

Возгорание спасатели ликвидировали только через 43 минуты, к 01:58.

По данным ведомства, в пожаре никто не пострадал.

Для того, чтобы потушить «Ладу» пришлось привлечь от МЧС одну единицу техники и пять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге гендиректору строительной фирмы подожгли автомобиль.

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