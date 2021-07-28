Пожарные почти час тушили «Ладу» на аллее Котельникова

В Петербурге в Приморском районе загорелась одна из частей отечественного автомобиля «Лада».
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 28 июля пожарные машины отправились в Приморский район города на Неве, чтобы бороться с возгоранием на аллее Котельникова дома 6 корпуса 3.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 01:15 .
Оказалось, что пожар случился в автомобиле марки «Лада». В машине пострадал моторный отсек, он выгорел.
Возгорание спасатели ликвидировали только через 43 минуты, к 01:58.
По данным ведомства, в пожаре никто не пострадал.
Для того, чтобы потушить «Ладу» пришлось привлечь от МЧС одну единицу техники и пять человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге гендиректору строительной фирмы подожгли автомобиль.