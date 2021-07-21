В Петербурге гендиректору строительной фирмы подожгли автомобиль

В Петербурге после поджога автомобиля в Красносельском районе возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 июля примерно в 03:30 37-летний мужчина обратился в экстренные службы. Он сообщил, что на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Добровольцев горит автомобиль.

Когда правоохранители прибыли, то установили, что у «Хонды» частично выгорел моторный отсек и передняя часть салона. Полиция выяснила, что машина принадлежит 43-летнему мужчине. Гражданин является генеральным директором фирмы, занимающейся отделочными работами.

Со слов очевидцев, во время возгорания от машины убегал неизвестный мужчина. Отмечается, что видеонаблюдение отсутствует.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полиция задержала поджигателя «БМВ».