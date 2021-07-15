В Петербурге полиция задержала поджигателя «БМВ»

В Петербурге полиция задержала поджигателя &#171;БМВ&#187;
Мужчина поджог машину. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Кудрово правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого в поджоге «БМВ».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, мужчина ранее не раз попадал в поле зрения оперативников.

Так, около недели назад, 9 июля в полицию Калининского района сообщили, что на Гражданском проспекте горит автомобиль «БМВ».

Правоохранители поняли, что был совершен поджог. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Уже через несколько дней, 14 июля, на Ленинградской улице у дома 1 в Кудрово, был задержан мужчина. Им оказался 43-летний уроженец одного из граничащих с Россией государств. Мужчина нигде не работает и проживает на проспекте Пятилеток.

Отмечается, что ранее подозреваемый был не раз судим. Мужчина нападал на сотрудника полиции в 2010 году, а также совершил серию имущественных преступлений.

По информации оперативников, правонарушитель поджог дорогую иномарку из-за долговых отношений с владельцем машины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Петербурга по заказу совершил избиение и поджог и сел в тюрьму на 3 года.

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